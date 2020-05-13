Diyarbakır, Mardin ve Elazığ'da 14 yaş ve altı çocuklar sokağa çıkmanın keyfini yaşadı

AA

Diyarbakır'da saat 11.00'den itibaren ebeveynleriyle sokağa çıkan çocuklar, park ve yeşil alanlara akın etti. İrili ufaklı parkları dolduran çocuklar, aileleri gözetiminde kurallara da uyarak, doyasıya eğlenmenin tadına vardı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Tema Park'a annesiyle gelen 11 yaşındaki Melis Lavin Güçlü, uzun süre evde kaldıkları için çok sıkıldığını belirtti.

Sokağa çıkma serbestliği kararı ile parka koştuklarını anlatan Güçlü, "Canımız çok sıkılmıştı. Dışarıya çıkınca bayram havası gibi oldu." dedi.

Sağlık çalışanı olan anne Aybil Güçlü de uzun aradan sonra çocuklarının temiz hava ve parkla buluşmalarından mutluluk duyduğunu söyledi.

"Çocuklar, 4 saat dışarı çıkacaklar diye akşamdan kıyafetlerini hazırladı. Dışarıda ne yapabileceklerimizi, maskeyi nasıl takacaklarını konuştuk." diyen Güçlü, herkesin sağlık ve hijyen kurallarına uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

- Elazığ

Elazığ'da da 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı. Çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde taktıkları maskelerle, parklarda bisiklet sürdü ve top oynadı.

Çocuklardan 9 yaşındaki Kaan Enis Genel, koronavirüsten dolayı uzun süredir dışarı çıkamadığını aktardı.

Genel, "Allah devletimizden razı olsun. Bize dışarı çıkma izini verdi. Ailem ile dışarı çıktım. Çok mutluyum. Ailem beni 4 saat boyunca gezdirecek. Bu süre içinde bisiklet süreceğim. Bize verilen süreyi iyi değerlendireceğim. Kurallara da uyacağım. Maske ve eldivenimi taktım." diye konuştu.

Güler Kavun (13) da dışarı çıkarken tüm tedbirlerini aldıklarını belirterek, "Bugün devletimiz bize 4 saat dışarı çıkma izini verdi. Çok mutlu olduk. Ben de kuzenim ile dışarı çıktım. Parktayız. Top oynuyoruz. Vaktimizi iyi değerlendiriyoruz. Baharın tadını çıkarıyoruz. Büyük bir umut ile bu salgının bir an önce bitmesini bekliyoruz." dedi.

- Mardin

Mardin'de aileleri ile saat 11.00'den itibaren sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde park ve yeşil alanlara koştu.

Kentin özellikle 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda aileleriyle yürüyüş yapan, oyunlar oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Parkta ailesiyle oynayan 12 yaşındaki Emin Açılay, yaklaşık 2 aydan sonra ilk kez sokağa çıktıklarını belirtti.

Arkadaşlarıyla oynamayı çok özlediğini anlatan Açılay, "En çok futbol oynamayı özledim. Dışarı çıktığım için mutluyum." dedi.

6 yaşındaki Erhan Çelik de evde olduğu süre içerisinde ailesiyle oyunlar oynadığını ancak sokakları, parkları da çok özlediğini söyledi.

Çelik, "Keşke birkaç gün izin olsaydı, daha çok sevinirdim. Ama bir gün de güzel. Çok mutluyum." diye konuştu.

11 yaşındaki Furkan Sezik de sokakta oyun oynamayı çok özlediğini vurgulayarak, kurallara uygun bir şekilde oyun oynayıp evine gideceğini anlattı.

,Halil İbrahim Sincar,Suat Öztürk