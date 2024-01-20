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        Haberler Gündem Diyarbakır Kulp Kaymakamı Burak Akeller kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Diyarbakır Kulp Kaymakamı Burak Akeller kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Diyarbakır'ın Kulp İlçesi Kaymakamı Burak Akeller son günlerde gündemde yer alan haberler sonrası kamuoyunda merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, geçtiğimiz Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı kararı ile Diyarbakır Kulp'a kaymakam olarak atanan Burak Akeller kimdir? İşte Diyarbakır Kulp Kaymakamı Burak Akeller hakkında merak edilip araştırılanlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 13:30 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:30
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        • 1

          Diyarbakır Kulp Kaymakamı Burak Akeller kimdir, kaç yaşıdna ve nereli? Son iki gündür gündemi meşgul eden haberler sonrası bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Kaymakamı Burak Akeller hakkında merak edilen detaylar...

        • 2

          BURAK AKELLER KİMDİR?

          Burak Akeller 22 Kasım 1988 tarihinde Malatya’da doğdu. İlköğrenimini Fırat İlköğretim Okulu’nda, lise eğitimini Malatya Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2014 yılında mezun oldu.

          2016 yılında Hatay Valiliği bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcılığı görevine başladı. 2018 yılında Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak Hatay Valiliği Kaymakam Adayı olarak atandı. Malatya-Yeşilyurt ve Düzce-Gümüşova ilçelerinde Kaymakam Refikliği, Kırşehir-Çiçekdağı ve Manisa-Gölmarmara ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, Çanakkale’de Mülkiye Teftiş Stajı görevlerini tamamladı.

        • 3

          Yurtdışı stajı kapsamında yabancı dil bilgilerini artırmak ve mesleki konularda incelemelerde bulunup uygulamaları yerinde görmek amacıyla İngiltere Londra Üniversitesi ’de eğitimini tamamladı. Evli olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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