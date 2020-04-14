İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat timleri tarafından, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dendi.

Bölgede operasyonlar sürüyor...