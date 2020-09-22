Diyarbakır'ın tescilli Karacadağ pirincinde hasat başladı

Kış aylarında Karacadağ'a yağan karın erimesiyle beslenen derelerden sulanan, mayıs ayında çoğunlukla taşlık araziye ekilen pirincin hasadı yapılıyor.Diyarbakır'da 13 bin 727 dekar alanda ekimi yapılan Karacadağ pirinci, düz arazide biçerdöver, eğimli alanlarda ise işçiler tarafından orakla toplanıyor.Güneydoğu'nun pirinç ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Karacadağ'ın eteklerindeki tarlalara erken saatlerde giden işçilerin topladığı çeltik halindeki Karacadağ pirinci, boş arazilere serilerek güneş altında kurumaya bırakılıyor.Kurutulduktan sonra kabuklarının soyulması için fabrikalara gönderilen çeltik, buradaki işlemlerin ardından tüketime hazır hale getiriliyor. Rengi, aroması ve lezzetiyle bölge halkının vazgeçilmezlerinden olan Karacadağ pirinci zahmetli yolculuğunun ardından sofralarda yerini alıyor.Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde de Karacadağ pirincinde hasada başlandı.- Üreticilere devlet desteğiDiyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Çınar ilçesinin Yarımkaş köyündeki çeltik hasadına katıldı.Vali Karaoğlu, çiftçilerle bir süre orakla çeltik topladıktan sonra biçerdöverin başına geçerek hasat yaptı.Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın bir üretim merkezi olduğunu, ilin özellikle tarımsal üretimde dünyanın en verimli toprakları üzerinde olduğunu söyledi."Karacadağ bölgesi Diyarbakırlılar için sadece sönmüş bir volkan değildir. Binlerce çiçek ve böceğin de yaşam alanıdır. Medeniyetler beşiğidir. Taşlarla dolu bir alandayız ama bu alanda Diyarbakır'ın çalışkan insanları emeğiyle alın teriyle taşların arasında tarım faaliyeti yapıyorlar. Hem de çok özel bir tarım faaliyeti, çeltik yetiştiriyorlar." diyen Karaloğlu, Karacadağ pirincinin kentin tescilli ürünleri arasında yer aldığını belirtti.Pirincin, bazaltik toprakta yetiştiği için organik değerinin yüksek olduğunu kaydeden Karaloğlu, bölgede doğal sulama yapıldığını, pirincin kar suyuyla sulandığı için çok lezzetli olduğunu vurguladı.Karaloğlu, Karacadağ çeltiğine devletin de desteğinin bulunduğunu dile getirerek şöyle konuştu:"Dönüm başına 66 liralık mazot ve gübre desteği var. Aynı zamanda kilogram başına 10 kuruş da destekleme bulunuyor. Her yıl bölgede hasat da artıyor. 2016'da 5 bin 500 ton olan üretim geçen sene 7 bin 600 tona yükseldi. İnşallah bu sene daha verimli olacak. Diğer pirinçlerin Karacadağ markası altında satılmasına da engel olmamız lazım. Üreticiler verimli bir sene olduğunu söylüyor. Hasadın bereketli olmasını diliyorum."
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