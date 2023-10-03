Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 5 okulda eğitime 'sel' arası

REKLAM advertisement1

Kulp ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal Aygün ve Akçesir mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi. 5 okul selden etkilendi. Kaymakamlık, iki kırsal mahallede eğitime 6 Ekim'e kadar ara verildiğini duyurdu.

KULP KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMA YAPTI Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde meydana gelen yoğun yağış ve sel nedeniyle, sel felaketinden etkilenen Aygün ve Akçesir mahallelerimizdeki Aygün İlk ve Ortaokulu, Akçesir Sebit ilkokulu, Akçesir ilkokulu ile Akçesir Tekneval İlkokulu'nda 3, 4, 5 Ekim tarihlerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.