Diyarbakır ikinci millet bahçesine kavuşuyor

AA

Diyarbakır'da eski stadın bulunduğu alanda oluşturulacak Yenişehir Millet Bahçesi ihale edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Hevsel Bahçeleri ile tarihi surların arasında yer alan 150 dönümde bir süre önce 24 milyon lira kaynakla kentin ilk millet bahçesinin oluşturulduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla eski statların bulunduğu alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca millet bahçesine dönüştürüldüğünü ifade eden Bilgin, bu kapsamda Yenişehir ilçesindeki eski stadyumun 55 dönümlük alanının Yenişehir Millet Bahçesi şeklinde düzenlemesi için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Bu kapsamda 36 milyon 330 bin lira bedelle ihale yapıldığını aktaran Bilgin, şöyle konuştu:

"Bahçe içerisinde millet kıraathanesi, kitapçılar çarşısı, 386 araçlık otopark, 2 seyir balkonu, basketbol-voleybol sahaları, 900 metre uzunluğunda bisiklet ve koşu parkuru, geri dönüşüm parkı, sera, ahşap ve çim seyir basamakları, çok amaçlı etkinlik alanı, yansıtma oyun ve su bitkileri havuzu, kültür ve fizik alanı da yer alacak. Cumhurbaşkanımız Diyarbakır ziyaretinde stat yerinin yeşil alana dönüştürüleceğini müjdelemişti. Millet bahçeleriyle Diyarbakır önemli ölçüde ihtiyaç duyduğu yeşil alana kavuşmuş oluyor."