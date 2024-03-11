Diyarbakır iftar vakti: 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Diyarbakır iftar saati ne zaman, ilk iftar vakti kaçta?
Diyarbakır iftar vakti araştırması, Ramazan ayının ilk gününün tamamlamasına artık saatler kala hızlandı. Diyanet tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile Diyarbakır iftar saati belli oldu. İbadetlerini yerine getiren Diyarbakırlılar için "Diyarbakır'da ilk iftar ne zaman, ilk oruç saat kaçta açılacak?" sorusunun yanıtını bir araya getirdik. İşte, 2024 Diyarbakır İmsakiyesi ile Denizli sahur (imsak) vakti ve iftar saati...
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İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan, 11 Mart günü ilk sahur itibarıyla başladı. Ramazan ayı İslamın beş şartından biri olan oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar için Diyarbakır imsak (sahur) vakti ve iftar saatini haberimizde derledik. İşte, Diyanet ile 2024 Diyarbakır Ramazan İmsakiyesi...
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DİYARBAKIR İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ
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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI
İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).
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2024 DİNİ GÜNLER TARİHLERİ
Ramazan ayını 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi; bu sene 5 Nisan Cuma günü eda edilecek.
11 Şubat'ta başlayan Ramazan ayı 9 Nisan Salı arefe gününde sona erecek. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.
Ramazan ayının geride kalmasının ardından sıra Kurban Bayramı'na gelecek. Dört gün sürecek Kurban Bayramı, 2024 yılında 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.