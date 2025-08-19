Diyarbakır haberleri: Katlettiği Nazlı Demir'i bir ay önce de vurmuş | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Diyarbakır'da olay, dün öğleden sonra Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Nazlı Demir (24), taksiden inip evine gitmek istediği sırada eşi Kemal Demir’in (29) silahlı saldırına uğradı.

ÖNCE NAZLI'YI SONRA KENDİSİNİ VURDU DHA'daki habere göre Demir yere yığılırken, taksi şoförü İ.Y. de seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından Kemal Demir, bu kez tabancasının namlusunu kendisine doğrultup tetiğe bastı.

NAZLI MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 3 yaralıdan Nazlı Demir, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Taksi sürücüsü İ.Y. tedavisinin ardından taburcu edildi.

BOŞANMA AŞAMASINDAYDILAR Kemal Demir de dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Boşanma aşamasında oldukları öğrenile çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

BİR AY ÖNCE DE BACAĞINDAN VURULMUŞ Kemal Demir tarafından öldürülen Nazlı Demir’in yaklaşık bir ay önce silahla sağ diz kapağının üstünden vurulduğu, tedavisinin ardından verdiği ifadede yanlışlıkla kendini vurduğunu söylediği öğrenildi. Ancak, Demir’in yakın çevresine de yaşadıkları tartışmanın ardından eşi Kemal Demir’in bacağına ateş ettiğini söylediği belirtildi.