        Diyarbakır haberleri: Katlettiği Nazlı Demir'i bir ay önce de vurmuş | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Katlettiği Nazlı'yı bir ay önce de vurmuş!

        Diyarbakır'da taksiden inen eşi 24 yaşındaki Nazlı Demir'i öldürdükten sonra aynı tabancayla intihara kalkışan 29 yaşındaki Kemal Demir de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nazlı Demir'in, bir ay önce eşi tarafından silahla sağ diz kapağının üstünden vurulduğu, tedavisinin ardından verdiği ifadede yanlışlıkla kendisini vurduğunu söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 14:37 Güncelleme: 19.08.2025 - 14:43
        Katlettiği Nazlı'yı bir ay önce de vurmuş!
        Diyarbakır'da olay, dün öğleden sonra Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Nazlı Demir (24), taksiden inip evine gitmek istediği sırada eşi Kemal Demir’in (29) silahlı saldırına uğradı.

        ÖNCE NAZLI'YI SONRA KENDİSİNİ VURDU

        DHA'daki habere göre Demir yere yığılırken, taksi şoförü İ.Y. de seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından Kemal Demir, bu kez tabancasının namlusunu kendisine doğrultup tetiğe bastı.

        NAZLI MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 3 yaralıdan Nazlı Demir, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Taksi sürücüsü İ.Y. tedavisinin ardından taburcu edildi.

        BOŞANMA AŞAMASINDAYDILAR

        Kemal Demir de dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Boşanma aşamasında oldukları öğrenile çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

        BİR AY ÖNCE DE BACAĞINDAN VURULMUŞ

        Kemal Demir tarafından öldürülen Nazlı Demir’in yaklaşık bir ay önce silahla sağ diz kapağının üstünden vurulduğu, tedavisinin ardından verdiği ifadede yanlışlıkla kendini vurduğunu söylediği öğrenildi.

        Ancak, Demir’in yakın çevresine de yaşadıkları tartışmanın ardından eşi Kemal Demir’in bacağına ateş ettiğini söylediği belirtildi.

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
