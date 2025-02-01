İzmarit felçli adamı hayattan kopardı!
Diyarbakır'da, sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında ağır yaralanan 58 yaşındaki felçli Ahmet Önal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Fatih Mahallesi 3'üncü Sokak'taki tek katlı evde, 29 Ocak gecesi yangın çıktı. 2 yıl önce banyodan düşüp beyin kanaması geçirerek felçli kalan Ahmet Önal'ın (58) iddiaya göre düşürdüğü sigara izmariti halıyı tutuşturdu.
KARDEŞİ YANGINI FARK ETTİ
DHA'daki habere göre yangını fark eden kardeşi Ali Önal (52) ile ismi öğrenilemeyen eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kardeşi daha sonra yaralanan Ahmet Önal'ı alevlerin içerisinden çıkardı.
YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
Bu sırada Ali Önal ve eşi de dumandan etkilendi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ahmet Önal, Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Önal, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.