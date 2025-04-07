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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Domuza çarptı! Facia yaşandı! | SON DAKİKA HABERİ! | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Domuza çarptı! Facia yaşandı!

        Diyarbakır'da yola çıkan domuz kazaya neden oldu. Feci olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:47 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:52
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        Domuza çarptı! Facia yaşandı!
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        Diyarbakır'da yola çıkan domuza çarpan otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarptığı kazada Yusuf Gözen (22) öldü, 6 kişi de yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, gece yarısı sıralarında Diyarbakır-Bingöl kara yolu, Lice ilçesi Bademli köyü mevkisinde meydana geldi.

        Düğünden dönen F.G. (22) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, yola çıkan domuza çarptı. Bu sırada arkadan gelen S.Y. idaresindeki otomobil de kaza yapan otomobile çarparak ters döndü.

        3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        Kazada, F.G. ile yanındaki Yusuf Gözen, S.G. (23), R.Ö. (22), M.A. (22), B.A. (23) ve diğer otomobilin sürücüsü S.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gözen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Gözen’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Yaralılardan S.G., R.Ö., M.A. ve B.A.’nın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Otomobilin çarptığı domuz ölürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika
        #Diyarbakır
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