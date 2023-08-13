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        Haberler Gündem Çevre Diyarbakır'daki örtü yangını kontrol altında

        Diyarbakır'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

        Diyarbakır Lice'de çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle 12'inci saatte kontrol altına alındı. 15 hektarlık alanın etkilendiği bölgede soğutma çalışması yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 01:15
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        Diyarbakır'daki örtü yangını kontrol altında
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahale etti.

        Lice ilçesinin kırsal Tepe Mahallesi yakınlarında örtü yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir, Lice, Hani ve Kocaköy Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kabakaya ve Kutlu bölgesinde etkili olan yangına 8 itfaiye aracı ve 3 arazözle müdahale edildi.

        DHA'nın haberine göre, 15 hektarlık alana yayılan yangın, 12 saat sonra kontrol altına alındı. Alevlerin etkilediği bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

        #Son dakika haberler
        #Diyarbakır
        #Lice
        #haberler
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