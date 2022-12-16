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Diyarbakır'daki 'ofsayt' operasyonunda 12 tutuklama

Diyarbakır'da yasa dışı bahis siteleri üzerinden belirli bir komisyon karşılığında yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen 'ofsayt' operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı

Giriş: 16.12.2022 - 19:24 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'daki 'ofsayt' operasyonunda 12 tutuklama
Ofsayt operasyonunda tutuklamalar
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DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da yasa dışı bahis siteleri üzerinden belirli bir komisyon karşılığında yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Tespit edilen 13 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. 'Ofsayt' adı verilen operasyonda 13 şüpheli de yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca, şüphelilere ait yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 3 lüks marka araca, evlerindeki gizli bölmelerde bulunan kasa içerisinde bulunan paraya da el konuldu. Çok sayıda dijital materyal ile banka ve kredi kartı da geçirildi.

PARAYI AKLAMAK İÇİN PARAVAN ŞİRKETLER KURMUŞLAR

Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde edilen paraların aklanması için paravan şirketler kurduğu tespit edilirken, paraların başkalarına ait hesaplara ve kripto cüzdanlara aktarıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12´si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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