Diyarbakır'daki kavgada ölü sayısı 3'e çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 15 gün önce komşu iki esnaf arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgada ölü sayısı 3'e çıktı.

Olay, 13 Nisan'da Diyarbakır-Silvan kara yolu üzerindeki kırsal Karaçalı Mahallesi´nde meydana geldi. Komşu iki esnaf arasında park yeri yüzünden çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü.

Kavgada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Kazım Çiftçi (64) ile Murat Özyılmaz (43) kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Dicle Üniversitesi Hastanesi´nde tedavi gören yaralılardan Mehmet Çiftçi (24) de yaşam mücadelesini kaybetti. Çiftçi'nin cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.