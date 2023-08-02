REKLAM advertisement1

İlk kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Elazığ kara yolu öğretmen evi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı.

Kazada otomobillerdeki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ; 3'Ü AĞIR 11 YARALI

Diğer kaza ise yine akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa Karayolu Barı Çevreyolu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada minibüsteki 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3´ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.