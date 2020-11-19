Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 444'üncü gününde sürüyor.Bitlis'in Ahlat ilçesinden gelen anne Fehime Tutmuş, 6 yıl önce 22 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Abdurrahim için eyleme dahil oldu.
Tutmuş, Kürtçe yaptığı açıklamada, askerden geldikten sonra oğlunu evlendirme hazırlığı yaptığını belirterek "Oğlumu kandırıp götürdüler, oğlumu HDP götürdü. Evlendirecektim oğlumu. Altı yıl oldu, getirsinler. Ben, eyleme katılan bazı ailelerin çocuklarının geldiğini gördüm. Oğlumun derdinden gece gündüz ağlıyorum." diye konuştu.
Ağabey Sedrettin Tutmuş da ailelerin çocuklarına kavuştuklarını görünce eyleme katılmaya karar verdiklerini belirtti."
HDP kardeşimi göndermiş ben kardeşimi istiyorum." ifadesini kullanan Tutmuş, kardeşine şöyle seslendi:
"Bizi duyuyorsa, annem yaşlanmış, Allah rızası için gelsin. Devletin şefkatli kollarına teslim olsun. Devletten kimseye zarar gelmez. Kardeşimi almadan ben buradan bir yere gitmem. Kardeşimi nasıl göndermişlerse öyle de getirsinler."
- "Kardeşim yaşıyor"
Hakkari'den 4 yıl önce 9 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için oturma eylemine devam eden kızı Aysun Adıyaman ise kardeşi ile ilgili terör örgütüne yakın haber sitelerinde kardeşinin Zap Deresi'nde boğularak öldüğü yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi.Babasının kardeşini aramak için gittiği Irak'ta bizzat gördüğünü belirterek teslim olan teröristlerin de kardeşinin yaşadığına dair ifadeleri olduğunu aktardı.
Abla Adıyaman, şöyle konuştu:
"Annem ve babam defalarca Irak'a gitti. Hakurk'ta görmüşler. Bir araba oradan geçerken babam 'Bu benim oğlum Hamza.' deyince arabayı hızlı bir şekilde oradan uzaklaştırmışlar. Kardeşim bir süre sonra ablamı aradı, 'Abla.' demiş ve bağlantı kesilmiş. Babamı da bir kez aramış. kardeşim yaşıyor. Bu tamamen onların komplosu."Kardeşine seslenen abla Adıyaman, "Sesimi duyuyorsa yalvarıyorum gelsin devlete teslim olsun. Annem de oğlumu almadan gitmeyeceğim diyor." ifadelerini kullandı.
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