Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 443'üncü gününde sürüyor.
İstanbul'dan 6 yıl önce 22 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Ozan için Bingöl'ün Adaklı ilçesinden gelen anne Beyhan Dağyeli de oturma eylemine dahil oldu.
Dağyeli, Kürtçe ve Türkçe olarak, 6 yıldır evladından ayrı olduğunu söyledi.
"HDP oğlumu götürdü. Oğlumu almadan bir yere gitmiyorum." diyen Dağyeli, şunları kaydetti:
"Artık yeter. Bunlar için çocuk yetiştirmedik. Onlar oğlumu göndermiş, biliyorum. Oğlumu geri istiyorum. Ozan gel oğlum, devletimize teslim ol."
- "Anneler bize destek olsun"
HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Esmer Koç, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde için oturma eylemi yaptığını anlattı.
Kızından bugüne kadar haber alamadığını dile getiren Koç, eyleme yeni ailelerin katılmasının kendilerine moral verdiğini aktardı.
Koç, "Bütün anne ve babalara sesleniyorum, gelsinler, eyleme katılsınlar, çocuklarını HDP ve PKK'dan istesinler. 40 yıldır bu gariban çocukları götürüyor, dağlarda öldürüyorlar. Artık yeter." dedi.
4 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Aziz için eylem yapan Güzide Demir ise evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "Anneler gelsin, bize destek olsun." ifadesini kullandı.
Demir, oğlu Aziz'e seslenerek, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!