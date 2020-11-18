Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 443'üncü gününde sürüyor.

İstanbul'dan 6 yıl önce 22 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Ozan için Bingöl'ün Adaklı ilçesinden gelen anne Beyhan Dağyeli de oturma eylemine dahil oldu.

Dağyeli, Kürtçe ve Türkçe olarak, 6 yıldır evladından ayrı olduğunu söyledi.

"HDP oğlumu götürdü. Oğlumu almadan bir yere gitmiyorum." diyen Dağyeli, şunları kaydetti:

"Artık yeter. Bunlar için çocuk yetiştirmedik. Onlar oğlumu göndermiş, biliyorum. Oğlumu geri istiyorum. Ozan gel oğlum, devletimize teslim ol."

- "Anneler bize destek olsun"

HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Esmer Koç, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde için oturma eylemi yaptığını anlattı.

Kızından bugüne kadar haber alamadığını dile getiren Koç, eyleme yeni ailelerin katılmasının kendilerine moral verdiğini aktardı.

Koç, "Bütün anne ve babalara sesleniyorum, gelsinler, eyleme katılsınlar, çocuklarını HDP ve PKK'dan istesinler. 40 yıldır bu gariban çocukları götürüyor, dağlarda öldürüyorlar. Artık yeter." dedi.

4 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Aziz için eylem yapan Güzide Demir ise evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "Anneler gelsin, bize destek olsun." ifadesini kullandı.

Demir, oğlu Aziz'e seslenerek, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.