Diyarbakır'daki evlat nöbeti 400. gününde

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 400. gününe girdi.
Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle eylemini sürdüren anne Fatma Akkuş, evladının HDP'liler aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.
Akkuş, kızının yaşadıkları mahallede dolaşmayı bilmediğini belirterek, "Bu çocuk tek başına PKK'ya nasıl katılır, nasıl gidebilir? Onlar göndermiş. 5 yıl hiç haber alamadım." ifadelerini kullandı.
Kızının 5 yıl sonra sosyal medyada videosunu gördüğünü ve HDP'lilerin evine gelerek "çocuğunun yaşadığı" bilgisini verdiğini anlatan Akkuş, şöyle konuştu:
"Onlar göndermemiş, haber almıyorsa nasıl bana bilgi veriyor? Onlar göndermiş onlar getirsin. Kızım, sesimi duyuyorsan, neredeysen bir sesini duyur. Güvenlik güçlerine teslim ol. Anneler kapıların arkasında ağlıyor. Herkes gelsin kendi çocuğunu HDP'den istesin. Bu HDP'nin sonu gelsin artık. Çocukları götürmesinler."
İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl ise çocuklarının kendilerinden koparıldığını ve dağda ölüme terk edildiğini belirtti.
"Herkes biliyor, bu çocukları HDP götürüyor." diyen Bingöl, şunları kaydetti:
"Dağdan gelen çocukları konuştururlarsa bizim haklı olduğumuz ortaya çıkacak. Tüm dünya duyacak. Biz burada yalanla oturmuyoruz, bir başkasının isteğiyle de oturmuyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. Dağdakilere sesleniyorum. 'Kürt davası' diyorsunuz, peki neden Kürt çocukların arkasında, gölgesinde saklanıyorsunuz? Oğlum, görüyorsan, duyuyorsan, bir yerde rast gelirsen, ne olursa olsun korkma ve kaç. Türk askeri ve polisini gördüğün anda teslim ol."
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