Diyarbakır'daki 'change' araç operasyonunda 7 tutuklama

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, enkaz altında kalan veya trafik kazalarında ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şasi numaralarını; hacizli, çalıntı ve yurt dışından getirilen araçlara kopyalayıp, bu araçları piyasaya sürdüğü belirlenen şüphelilere yönelik, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Trampa' isimli operasyon düzenlendi.

Fotoğraf: DHA

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30 ARACIN ŞASİ NUMARALARINI DEĞİŞTİRDİLER

DHA'nın haberine göre; şüphelilerin, 30 aracın şasi numaralarını bu yöntemle değiştirdiği, sanayide tamir edilmiş gibi gösterdiği ve iyi niyetli diğer kişilere satarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Fotoğraf: DHA

GÖZALTINA ALINAN 7 ZANLI TUTUKLANDI

Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ile numaraları kazınmış motor blokları ele geçirildi. Şüphelilerin 36 milyon 430 liralık mal varlıklarına da el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.