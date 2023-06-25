Diyarbakır'da, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilçeye bağlı Serçeler köyünde 15 Haziran'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Üç savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 10 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Daha önce gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 4'ü serbest bırakılmıştı.