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Diyarbakır'daki 9 kişinin öldüğü arazi katliamında 7 kişi daha tutuklandı

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli daha tutuklandı

Giriş: 25.06.2023 - 16:10 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'daki arazi katliamında 7 kişi daha tutuklandı - Haberler
AA

Diyarbakır'da, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilçeye bağlı Serçeler köyünde 15 Haziran'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Üç savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 10 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Daha önce gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 4'ü serbest bırakılmıştı.

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