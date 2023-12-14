Diyarbakır'daki amca yeğen kavgasında iki gün sonra ikinci ölüm!

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2 gün önce amca ile yeğen arasında çıkan silahlı kavgada yeğen de hayatını kaybetti.

Olay, 11 Aralık’ta akşam saatlerinde Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenle amca Şeref Tiryaki ile yeğen Hasan Tiryaki telefonda önce tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle sitenin bahçesinde buluşan Şeref Tiryaki ile yeğeni Hasan Tiryaki, birbirine silah çekti.

2 GÜN SONRA YEĞEN DE HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada, ağır yaralanan amca Şeref Tiryaki olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yeğen ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Hasan Tiryaki 2 gün sonra hayata tutunamadı.

Hasan Tiryaki’nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal Boğazlı Mahallesi’ne defnedildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.