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        Haberler Gündem Diyarbakır'daki amca yeğen kavgasında iki gün sonra ikinci ölüm!

        Diyarbakır'daki amca yeğen kavgasında iki gün sonra ikinci ölüm!

        Diyarbakır'da amca yeğen arasında çıkan kavga kanlı bitti. Amca kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken aynı kavgada yaralanan yeğen olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 14.12.2023 - 09:46 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:46
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        Amca yeğen kavgasında ikinci ölüm
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2 gün önce amca ile yeğen arasında çıkan silahlı kavgada yeğen de hayatını kaybetti.

        Olay, 11 Aralık’ta akşam saatlerinde Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenle amca Şeref Tiryaki ile yeğen Hasan Tiryaki telefonda önce tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle sitenin bahçesinde buluşan Şeref Tiryaki ile yeğeni Hasan Tiryaki, birbirine silah çekti.

        2 GÜN SONRA YEĞEN DE HAYATINI KAYBETTİ

        Kavgada, ağır yaralanan amca Şeref Tiryaki olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yeğen ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Hasan Tiryaki 2 gün sonra hayata tutunamadı.

        Hasan Tiryaki’nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal Boğazlı Mahallesi’ne defnedildi.

        Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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