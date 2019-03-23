Kaza, saat 14.00 sıralarında Bismil-Batman karayolunun 30'ncu kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimlerinin öğrenilemeyen minibüs, otomobil ve yabancı plakalı bir otomobil çarpıştı.



DHA'nın haberine göre, kaza sonucu bir otomobil alev aldı. Araç içerisinde bulunanlar karayolundaki diğer sürücülerin yardımıyla çıkarılırken, kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince, yaralılar ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, alev alan otomobil ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



