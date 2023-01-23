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Diyarbakır'da yük treni otomobile çarptı: 4 yaralı

Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak hemzemin geçide giren otomobile yük treni çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 150 metre sürüklenen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Giriş: 23.01.2023 - 03:45 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da yük treni otomobile çarptı: 4 yaralı
Hemzemin geçitte feci kaza: 4 yaralı
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DHA

Diyarbakır'da yük treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide giren otomobile çarptı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, saat 01.00 sıralarında Yenişehir ilçesi, Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya istikametinden Mardin istikametine giden yük treni, Mezopotamya Bulvarı'nda, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide girdiği iddia edilen ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile çarptı.

150 METRE SÜRÜKLENDİ

Kazada, yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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