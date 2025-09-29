Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da yolu taşlarla trafiğe kapattılar | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da hak sahipleri, tapulu arazilerinden geçen yolu taşlarla kapattılar

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 31 hak sahibi, 30 yıl önce açtıkları davayı kazanıp arazilerindeki yolun kaldırılmasını talep etti. Belediye tarafından çözüm üretilmediğini öne süren hak sahipleri, yolu taşlarla kapattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 18:12 Güncelleme: 29.09.2025 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da yolu taşlarla trafiğe kapattılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mezarlık Caddesi'nde 31 hak sahibi, 30 yıl önce açtıkları davayı kazandı. Mahkeme kararına göre 5.5 dönümlük arazilerinden geçen yolun kaldırılmasını isteyen hak sahipleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu.

        İddialarına göre; belediye yetkilileri, hak sahiplerine yolun kaldırılacağı yönünde bilgi verdi. Ancak süreç ilerlemeyince hak sahipleri caddeyi taşlarla ulaşıma kapattı.

        Polis ekiplerinin çabasıyla taraflar, eylemlerini sonlandırdı ve yeniden görüşmek için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendirildi. Yol ise taşların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

        "TAPULU ARAZİMİZ, SON ÇARE YOLU KAPATMAK OLDU"

        Hak sahiplerinden Saime Tungaç (60), sorunları çözülmediği için yolu kapattıklarını ifade ederek, "Bu arsa ve şu an cadde olan yer bizimdir. Yol olarak kullanıyorlar, biz de kapattık. Dava açtık ve kazandık. Belediyeye gittik. Bize 3 gün sonra alternatif yolu açacaklarını söylediler ancak açmadılar. Bizi herkes bir yerlere yönlendirdi. Ben hastayım. Burada beyin kanaması geçirsem sorumlusu kim olacak? Yukarıda Allah, aşağıda devlet var. Burası tapulu arazimizdir. 2 yıldır müteahhide vermişiz. Zavallı, bir şey yapamıyor. Ben kiracıyım ve depremzedeyim. 6 çocuğum var ve hiçbiri çalışmıyor. Allah rızası için bize yardımcı olacak kimse yok mu? En son çare yolu kapatmak oldu. 30 yıldır mahkemeye gidip geliyorduk. Burada cuma günleri semt pazarı da kuruluyor" dedi.

        BELEDİYE: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Belediye yetkilileri, bölgede kamulaştırılan yapıların kısa süre önce yıkıldığını belirterek, polis merkezi duvarının yeni yol güzergahı içinde kalması nedeniyle gerekli yazışmaların yapıldığını ve hak sahiplerinin mağdur olmaması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #diyarbakır haberleri
        #Bağlar
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Habertürk Anasayfa