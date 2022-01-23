Yolcu otobüsünde 28 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Ergani İncehıdır jandarma sorumluluk alanında Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolundaki kontrollerde şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüste narkotik köpeklerle arama yapıldı.

AA'nın haberine göre; otobüsün bagaj bölümünde İ.B'ye (44) ait mini buzdolabında 28 kilogram kubar esrar bulundu. Şüpheli İ.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.