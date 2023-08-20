Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da yolcu otobüsü refüje çarptı: 18 yaralı

        Diyarbakır'da yolcu otobüsü refüje çarptı: 18 yaralı

        Diyarbakır'da yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu yaralanan 18 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 01:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu otobüsü refüje çarptı: 18 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Bismil ilçesi girişi Sanayi mevkisinde refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kazada, 18 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        #HABER
        #Diyarbakır
        #diyarbakır haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez'den TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
        Merkez'den TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
        Aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu
        Aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu
        Icardi fırtınası!
        Icardi fırtınası!
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Bu pozisyonlar çok tartışıldı!
        Bu pozisyonlar çok tartışıldı!
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        "Organlarımı bağışladım"
        "Organlarımı bağışladım"
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa