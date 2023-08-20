Diyarbakır'da yolcu otobüsü refüje çarptı: 18 yaralı
Diyarbakır'da yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu yaralanan 18 kişi hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'da yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Bismil ilçesi girişi Sanayi mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada, 18 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.