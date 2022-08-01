Diyarbakır'da yaşandı! 60'ıncı kez ambulansı taşladı

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli R.B., parkın içindeki yaralıya müdahale için gelen 112 ambulansını gördü. Bu sırada eline taş alan R.B., ambulansın arka camına atarak kırdı.

Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polisleri fark eden R.B., kaçtı. Sağlık çalışanları, R.B.'den şikayetçi olurken, yaralı da başka ambulansla hastaneye götürüldü.