Diyarbakır'da yapılacak millet bahçesinin ihalesi gerçekleştirildi

AA

TOKİ'nin açıklamasına göre, hükümetin ikinci 100 günlük icraat programı kapsamında yürütülen millet bahçelerinin çalışmalarına devam ediliyor.

Bu kapsamda Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 88 bin metrekarelik alanda yapılacak millet bahçesinin ihalesi gerçekleştirildi.

Yürüyüş ve bisiklet yolu, dinlenme ve çocuk oyun alanları, piknik alanları, gezinti yollarının olacağı millet bahçesinde, 1429 ağaç ve yeşil alan bulunacak.

Millet kıraathanesinin de olacağı millet bahçesinde, vatandaşların ihtiyaç duyacağı sosyal donatılar ile meyve bahçeleri de yer alacak.