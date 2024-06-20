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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da yabancı uyruklu iki grubun silahlı kavgası: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da yabancı uyruklu iki grubun silahlı kavgası: 4 yaralı

        Diyarbakır'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 06:59 Güncelleme: 20.06.2024 - 06:59
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        Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı
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        Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 898'inci Sokak'ta meydana geldi.

        İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

        Taraflar, yanında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti. DHA'nın haberine göre; kavgada 4 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan tespit etti.

        Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Diyarbakır
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        #Son dakika haberler
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