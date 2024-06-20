Diyarbakır'da yabancı uyruklu iki grubun silahlı kavgası: 4 yaralı

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Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 898'inci Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflar, yanında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti. DHA'nın haberine göre; kavgada 4 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan tespit etti.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.