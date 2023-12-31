Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli
Yoğun sis nedeniyle Diyarbakır'da bazı uçak seferleri iptal olurken, görüş mesafesinin bazı noktalarda 50 metreye kadar düştüğü şehirde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti
Giriş: 31.12.2023 - 11:09 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:09
Diyarbakır'da dün akşamdan beri etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi.
Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Diyarbakır Havalimanı'nda da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.