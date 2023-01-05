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Diyarbakır'da trafodaki patlamalar kamerada

Diyarbakır'da bir trafoda peş peşe patlama meydana geldi. Gece yaşanan olay saniye saniye kaydedildi

Giriş: 05.01.2023 - 09:32 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da trafoda peş peşe patlama!
DHA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki trafoda, gece yangın başlarken, peş peşe patlamalar meydana geldi. Bu anlar, kameraya anbean yansıdı.

DHA'nın haberine göre, Silvan'a bağlı kırsal Tokluca Mahallesi´ndeki trafo, gece henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı ardından peş peşe patlamalar oldu.

PANİĞE YOL AÇTI

Geceyi aydınlatan patlamalar, mahallelide paniğe neden oldu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Patlamalar sonrası mahallede enerji kesintisi yaşandı. İhbarla bölgeye gelen enerji şirketi ekipleri, trafoda onarım çalışması yaptı.

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