Diyarbakır'da trafoda peş peşe patlama!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki trafoda, gece yangın başlarken, peş peşe patlamalar meydana geldi. Bu anlar, kameraya anbean yansıdı.
DHA'nın haberine göre, Silvan'a bağlı kırsal Tokluca Mahallesi´ndeki trafo, gece henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı ardından peş peşe patlamalar oldu.
PANİĞE YOL AÇTI
Geceyi aydınlatan patlamalar, mahallelide paniğe neden oldu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Patlamalar sonrası mahallede enerji kesintisi yaşandı. İhbarla bölgeye gelen enerji şirketi ekipleri, trafoda onarım çalışması yaptı.