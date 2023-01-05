Diyarbakır'da trafoda peş peşe patlama!

DHA'nın haberine göre, Silvan'a bağlı kırsal Tokluca Mahallesi´ndeki trafo, gece henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı ardından peş peşe patlamalar oldu.

Geceyi aydınlatan patlamalar, mahallelide paniğe neden oldu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.