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        Haberler Gündem Diyarbakır'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hafriyat kamyonuyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 20:11 Güncelleme: 03.07.2024 - 20:12
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        Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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        Ercan Ş'nin kullandığı hafif ticari araç, Bismil Diyarbakır kara yolu Köseli mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

        Kazada, sürücü Ercan Ş. ile yanında bulunan İ.B. (76) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ercan Ş. ve İ.B. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Ercan Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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