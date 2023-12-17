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        Haberler Gündem Diyarbakır'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı - Güncel haberler

        Diyarbakır'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

        Diyarbakır'da TIR ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi, yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 17:59 Güncelleme: 17.12.2023 - 17:59
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        TIR ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
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        Kaza, Bağlar ilçesi kırsal Batıkarakoç Mahallesi yeni çevre yolunda meydana geldi.

        M.D. yönetimindeki TIR ile H.T. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Otomobildeki 6 kişi, yaralandı.

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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