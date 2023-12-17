Diyarbakır'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
Diyarbakır'da TIR ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi, yaralandı
Kaza, Bağlar ilçesi kırsal Batıkarakoç Mahallesi yeni çevre yolunda meydana geldi.
M.D. yönetimindeki TIR ile H.T. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Otomobildeki 6 kişi, yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.