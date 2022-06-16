Diyarbakır'da terör operasyonu: 16 tutuklama

AA

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre; zanlılardan 16'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 6'sı da adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Belçika ve İngiltere'de yayın yapan terör örgütüne müzahir televizyonların 102 programına ait 82 saatlik içerik incelenmiş, incelemede, bu kanallarda terör örgütü propagandası, terör örgütü elebaşı lehine programlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütüne yönelik operasyonlarının Kürt halkına yönelik gerçekleştirildiği izlenimi ile ajitasyon ve terör örgütünü meşru göstermeye yönelik çalışmalar, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktarma, son dakika bilgisi girerek Diyarbakır'da hava harekatının başladığını örgüt mensuplarına duyurma amaçlı haber ve programlar yapıldığı tespit edilmişti.

Çalışma kapsamında bu haber ve programları yapanlara yönelik operasyon düzenlenmiş, operasyonda 19 zanlı, soruşturma kapsamında devam eden operasyonda, 3 şüpheli daha yakalanmıştı.

Aramalarda, toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın ve dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilmişti.