Telefonu çalıp kaçıyordu, otomobil çarptı

İHA

Diyarbakır'da bir kişinin cep telefonunu alıp, bisikletle kaçmaya çalışan kapkaççıya otomobil çarptı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine doğru yürüyen genç bir kadının cep telefonu kapkaççı tarafından çalındı. Kadının bağrışmalarından panik yapan kapkaççı Ş.S'ye bisikletiyle kaçmaya çalışırken otomobil çarptı.

AĞIR YARALANDI

İHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle savrulan kapkaççı ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri kapkaççıya ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırırken, genç kadının telefonu ise kırıldı.

GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay yerine gelen güvenlik güçleri inceleme yaparken; kapkaççıya çarpan araç hasar gördü, bisiklet ise kullanılmaz hale geldi. Öte yandan, genç kadın, kapkaççıdan şikayetçi olurken, zanlının tedavisinin gözaltında devam ettiği öğrenildi.