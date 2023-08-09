Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı

        Diyarbakır'da taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı

        Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı, silahlı kavgaya dönüştü. Olaya tabancayla vurularak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek, taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        DHA'nın haberine göre; kavgada B.Ö. ile M.G. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ve bir cep telefonu buldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #Diyarbakır
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan Slovenya'da kükredi!
        Aslan Slovenya'da kükredi!
        Devrilen TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Devrilen TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        UEFA'dan Beşiktaş kararları!
        UEFA'dan Beşiktaş kararları!
        Esenyurt neden suçla anılıyor?
        Esenyurt neden suçla anılıyor?
        Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi
        Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi
        Külçe altın ithalatına aylık kota
        Külçe altın ithalatına aylık kota
        Nelsson'a Premier Lig'den yeni talip!
        Nelsson'a Premier Lig'den yeni talip!
        Beşiktaş için İstanbul’da!
        Beşiktaş için İstanbul’da!
        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Habertürk Anasayfa