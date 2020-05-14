Diyarbakır'da tarımda kadın istihdamına belediyeden destek

Karacadağ eteklerindeki arazilerde bulunan taşları temizleyen ve bunları asfalt üretiminde kullanan Bağlar Belediyesi, bu arazilerde tarımsal üretime ve kadın istihdamına katkıda bulunmak üzere proje başlattı.
Projeyle tarıma kazandırılan 1000 dönüm arazide kadın eliyle tescilli Karacadağ pirinci yetiştirilecek ayrıca örgü peyniri üretilecek.
Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu projeyle belediyeye gelir sağladıklarını, istihdama da doğrudan katkıda bulunarak kent ve ülke ekonomisine destek verdiklerini söyledi.
Karacadağ bölgesindeki arazilerden temizledikleri taşları işlemek için kurdukları taş kırma, eleme ve plent şantiyesinde yılda 600 bin ton asfalt ürettiklerini belirten Beyoğlu, bu yıl da temizledikleri arazileri tarıma kazandırmak için vatandaşlara desteklerinin sürdüğünü dile getirdi.
Beyoğlu, bu arazilerin sahipleriyle yaptıkları protokol kapsamında yaklaşık 1000 dönümde Karacadağ pirinci, süt ve süt ürünlerinin üretilip pazarlanması için katkıda bulunacaklarını anlattı. Beyoğlu, "Bu bölgede çalışan bütün kadınlarımıza Belediye ve İşkur kanalıyla ekonomik destek sunuyoruz. Bu projeyle kadınlarımızın evlerine ciddi katkıları olacak." dedi.
- "Belediye olmasaydı köylüler bu yıl pirinç ekemezdi"
Karahan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çabuk da Bağlar Belediyesinin kendilerine sunduğu destekten memnuniyet duyduklarını belirterek, kadınlara ücretlerinin ödenerek çalışmalarının sağlandığını söyledi.
"Belediye olmasaydı köylüler bu yıl pirinç ekemezdi." diyen Çabuk, bu destek sayesinde 1000 dönüm alana pirinç ekildiğini ifade etti.
Keziban Çabuk da projeden önce evde oturduklarını belirterek, "Belediye sayesinde köydeki bütün kadınlar burada çalışıyor. Bu proje sayesinde çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz." diye konuştu.
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