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Diyarbakır'da sürücüleri yarışan iki araç kaza yaptı: 5 yaralı

Diyarbakır'da sürücülerinin yarışa girdiği otomobil ve hafif ticari araç, kontrolden çıkarak taklalar attı. Otomobilin alev aldı kazada her iki araçtaki 5 kişi yaralandı

Giriş: 04.04.2023 - 01:41 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da sürücüleri yarışan iki araç kaza yaptı: 5 yaralı
Sürücüleri yarışan iki araç kaza yaptı: 5 yaralı
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DHA

Diyarbakır'da sürücüleri yarışırken kontrolden çıkan hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Taklalar atarak savrulan araçlardan otomobilde yangın çıkarken, kazada 5 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüleri yarışan hafif ticari araç ile otomobil, kontrolden çıkarak çarpıştı.

SAVRULAN ARAÇLAR TAKLA ATTI, OTOMOBİL ALEV ALDI

Çarpışmanın etkisiyle savrularak takla atan araçlardan otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yanan otomobil ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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