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Diyarbakır'da sünnet için hastaneye götürülen çocuğa bademcik ameliyatı yapıldı

Diyarbakır Ergani'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ailesi tarafından sünnet için devlet hastanesine götürülen 2.5 yaşındaki çocuğun ameliyatla bademcikleri alındı. Büyük şok yaşayan ailenin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı

Giriş: 14.03.2023 - 03:38 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da sünnet için hastaneye götürülen çocuğa bademcik ameliyatı yapıldı
Sünnet için hastaneye götürülen çocuğun bademcikleri alındı
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DHA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ailesinin sünnet ettirmek için Devlet Hastanesi'ne getirdiği 2.5 yaşındaki B.Y'nin ameliyatla bademcikleri alındı. Aile şikayetçi olurken, İl Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.

Ergani ilçesinde anne S.Y, geçen hafta oğlu B.Y'yi sünnet ettirmek için Devlet Hastanesi'ne getirdi. B.Y, işlemlerin ardından ameliyat için götürüldü.

DHA'nın haberine göre; Kulak Burun Boğaz Servisi'ne götürülen B.Y'nin burada bademcikleri alındı. Üroloji odasında bekleyen aile, kısa sürmesi gereken işlem uzadığı için görevlilere durumu sorduğunda, gerçeği öğrendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sünnet için götürdükleri hastanede, çocuklarına bademcik ameliyatı yapıldığını öğrenen aile, büyük şok yaşadı. Aile, doktorlardan şikayetçi olurken İl Sağlık Müdürlüğü de konu ile ilgili idari soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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