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Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 06.12.2022 - 02:54 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü
Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü
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AA

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Peyas Mahallesi'nde H.C, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan H.C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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