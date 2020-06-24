Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Sürendal Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında tarlada çıkan yangın sonrası başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada M.K. öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.