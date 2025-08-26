Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 05:07 Güncelleme: 26.08.2025 - 05:07
        Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi Fiskaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup caddede karşılaşınca, otomobillerinden inerek birbirlerine tabancalarla ateş etmeye başladı.

        Silah sesleri çevrede korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan ve durumları ağır olan yaralılardan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan topladı. Silahla çatışan taraflara ait iki otomobile de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        #Diyarbakır
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
