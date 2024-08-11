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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren genç kız boğuldu | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren genç kız boğuldu

        Diyarbakır'dan acı olay meydana geldi. Serinlemek için Dicle Baraj Gölü'ne giren genç kız hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 17:20 Güncelleme: 11.08.2024 - 17:20
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        Baraj gölüne giren genç kız boğuldu
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        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde serinlemek için Dicle Baraj Gölü'ne giren genç kız hayatını kaybetti.

        Ziyaret Tepe mevkisine piknik yapmak için ailesiyle gelen H.T. (17), serinlemek için baraj gölüne girdi. Genç kız, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Ailesinin yardım istemesi üzerine çevrede bulunan bir vatandaşın çabasıyla genç kız sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        H.T, ambulansla kaldırıldığı Eğil İlçe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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