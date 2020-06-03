Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar, birbirlerini suçladı

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, polis memuru Arslan'ın, beraberindeki polislerle 30 Mayıs'ta durumundan şüphelendikleri kişilere kimlik kontrolü yapmak istedikleri sırada şüphelilerden birinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında çıkarıldıkları Diyarbakır Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğince "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan tutuklanan Cura ve Aytekin, mahkemede verdikleri ifadede suçu birbirlerine attılar.
Cura, ifadesinde şunları kaydetti:
"Ferit bana iftira ediyor. İşlediği suçu üzerime atıyor. Bana kurusıkı diye silahı verdi. Olay sırasında biz polisi görmedik. Ferit ile sokakta tost yemeye gittiğimiz sırada arkamızdan biri 'gel buraya' diyerek seslendi. Ferit bir gün önce kavga etmişti. Hasımları çoktu. Sonra rastgele bir el ateş ettikten sonra 'kaç' diyerek silahı da elime verdi."
Aytekin ise Cura'yı suçladığı ifadesinde, "Polis 'dur' deyince ben durdum. Cura polisi hedef alarak bir el ateş etti. Kesinlikle polis memurunu vurmadım ve ateş etmedim. Cura yalan söylüyor." şeklinde savunma yaptı.
- Silahlar incelenecek
Tetiği çeken zanlının tespiti için saldırıda kullanılan silahlar ve mermiler üzerinde gerekli parmak izi incelemesi sürüyor.
Cura ve Aytekin'in birbirini suçlayıcı beyanlarını, olay günü ikisinde de silah bulunmasını ve incelemenin sürmesini, diğer şüphelilerin ifadelerini, şehit polis memuru Arslan'ın ölüm muayene ve otopsi tutanağı ile Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün uzmanlık raporunu değerlendiren mahkemenin, kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu, müsnet suçun katalog suçlardan olması, cezanın alt ve üst sınırı ile verilmesi beklenen cezaya göre tutuklama tedbirinin ölçülü olmasını gerekçe göstererek şüphelilerin tutuklanmasına karar verdiği öğrenildi.
Polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan, saldırının faili Muhammed Emir Cura ile Ferit Aytekin ve M.A'nın aralarında bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe failler Cura ve Aytekin, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan tutuklanmış, M.A. ve diğer 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
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