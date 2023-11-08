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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da pasta ustası öldürüldü

        Diyarbakır'da pasta ustası tabancayla öldürüldü

        Diyarbakır'da pastane imalathanesinde çalışan pasta ustası Kadir Güngör, iş yerine gelen S.B. tarafından göğsünden vurularak öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:47 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:47
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        Diyarbakır'da pasta ustası öldürüldü
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        Diyarbakır'da pasta ustası Kadir Güngör (35), tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Pasta ustası 2 çocuk babası Kadir Güngör ile iş yerine gelen S.B. arasında tartışma çıktı.

        GÖĞSÜNDEN VURULDU

        İş yeri çalışanları, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak bu sırada S.B., yanındaki tabancayı çekip Güngör'ü göğsünden vurdu.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Kadir Güngör, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Kadir Güngör'ün cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan S.B.'yi yakaladı. S.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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