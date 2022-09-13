Diyarbakır'da parkta vurulmuş halde bulundu

DHA

Diyarbakır'da parkta silahla vurulmuş halde erkek cansız bedeni bulundu. Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan bir caminin bitişiğindeki parkta meydana geldi. Camiden çıkan vatandaşlar, park içerisinde oturur vaziyette kanlar içerisinde bir kişiyi gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BOYNUNDA MERMİ GİRİŞİ Ekipler, yaptıkları kontrolde şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen kişinin üzerinde yapılan aramada Erkan T.'ye ait kimlik ile cebinde bir mektup bulundu. Yapılan ön incelemede Erken T.'nin boyun kısmında mermi girişi tespit edildi.

MEKTUP İNCELEMEYE ALINDI Polis, güvenlik şeridi çekerek bölgede inceleme yaptı. Olay yerine yaklaşık 5 metre mesafede mermi çekirdeği bulundu. Erkan T.'nin çevresindeki yiyecek ve benzeri bazı materyaller ile mektup incelenmek üzere emniyete götürüldü.