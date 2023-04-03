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Diyarbakır'da otomobil yük trenine çarptı: 3 yaralı

Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin hemzemin geçitte ilerleyen yük trenine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Giriş: 03.04.2023 - 04:20 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da otomobil yük trenine çarptı: 3 yaralı
DHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin, hemzemin geçitte yük trenine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak hemzemin geçitten geçen yük trenine çarptı.

DHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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