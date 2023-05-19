Otomobil, park halindeki iki otomobile çarptı: 6 yaralı

Kaza dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mezopotamya Bulvarında meydana geldi. Bir otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki iki otomobile çarptı.

DHA'nın haberine göre, kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.