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Diyarbakır'da otomobil, park halindeki iki otomobile çarptı: 6 yaralı

Diyarbakır'da bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 19.05.2023 - 02:08 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da otomobil, park halindeki iki otomobile çarptı: 6 yaralı
Otomobil, park halindeki iki otomobile çarptı: 6 yaralı
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DHA

Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki 2 otomobile çarptığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mezopotamya Bulvarında meydana geldi. Bir otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki iki otomobile çarptı.

2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

DHA'nın haberine göre, kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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