Diyarbakır'da otomobil kaldırıma çarptı: 6 yaralı
Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çarparak yolun alt kısmına çöktü. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde otomobil, kaldırıma çarparak yolun alt kısmına düştü.
AA'nın haberine göre; kazada sürücünün de aralarında bulunduğu biri ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.