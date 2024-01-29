Diyarbakır'da otomobil kaldırıma çarptı: 6 yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde otomobil, kaldırıma çarparak yolun alt kısmına düştü.

AA'nın haberine göre; kazada sürücünün de aralarında bulunduğu biri ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.