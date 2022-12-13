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Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Giriş: 13.12.2022 - 22:18 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
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AA

AA'nın haberine göre, Diyarbakır-Silvan kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, seyir halindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki bir marketin meyve ve sebze tezgahına, minibüs de yol ortasındaki refüje çarparak durabildi.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar ile ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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