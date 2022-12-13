Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

AA'nın haberine göre, Diyarbakır-Silvan kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, seyir halindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki bir marketin meyve ve sebze tezgahına, minibüs de yol ortasındaki refüje çarparak durabildi.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar ile ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.