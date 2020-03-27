Diyarbakır'da operasyonlarda 114 kilogram esrar ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucunun kaynağının kurutulması, ticareti ve kullanımı ile terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında 21-25 Mart'ta kent merkezi ile Bismil ve Silvan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 114 kilo 299 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.